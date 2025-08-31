Dos crecientes entraron a Carlos Paz, creció el lago San Roque

Dos importantes crecientes entraron esta madrugada a la ciudad de Villa Carlos Paz y alimentaron el caudal del lago San Roque. Tras las lluvias intensas registradas en las últimas horas, se incrementó el nivel del río San Antonio y el arroyo Los Chorrillos.

La Tormenta de Santa Rosa se hizo sentir durante todo el sábado 30 de agosto en el Valle de Punilla y dejó importantes milimetrajes en las cuencas serranas.

Según pudo conocerse, una crecida de tres metros entró a las cinco de la mañana en el río San Antonio (en la zona de Cuesta Blanca) y antes, había entrado otra de dos metros en el arroyo Los Chorrillos. Se trata de dos de los principales afluentes que tiene el embalse y se vieron fortalecidos por las lluvias caídas en la alta montaña.

En la cuenca alta, cayeron 16.67 mm. mientras que se registraron 23.4 en la media y 22 en la cuenca baja.

A causa de las precipitaciones, el dique San Roque recuperó 40 cm en los últimos días y se encuentra en los 33,49 metros.