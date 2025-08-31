¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Córdoba?

Córdoba. El fin de semana llegó acompañado de un fuerte temporal que afectó a gran parte de la provincia, con lluvias intensas, ráfagas de viento, granizo y abundante actividad eléctrica. Desde la madrugada del sábado, el cielo gris y las precipitaciones marcaron el pulso de la jornada, con momentos de alivio que rápidamente dieron paso a nuevas tormentas.

En la ciudad de Córdoba, pasado el mediodía se registró una breve mejora en las condiciones, aunque las lluvias regresaron con fuerza hacia la tarde. En tanto, en Sierras Chicas varios vecinos reportaron caída de granizo, mientras que en localidades como Arroyito y Jesús María se hicieron sentir descargas eléctricas de gran intensidad.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las condiciones de inestabilidad persistirán hasta la noche de este domingo, con probabilidad de más lluvias y tormentas aisladas en diferentes regiones del territorio cordobés.

Además, el cambio de masa de aire traerá un descenso marcado de la temperatura. A partir del lunes, podrían registrarse heladas en distintas zonas de la provincia, lo que implicará un giro drástico en las condiciones climáticas tras un fin de semana dominado por las tormentas.

Las autoridades provinciales y municipales continúan relevando las zonas afectadas, mientras se recomienda a la población circular con precaución, evitar exponerse durante las tormentas eléctricas y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales.

