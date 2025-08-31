La UNC pidió presupuesto 2026 y alertó por obras sociales en crisis

La Universidad Nacional de Córdoba participó del 94° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizado en la ciudad de Rosario, donde se aprobaron tres declaraciones consideradas clave para el futuro del sistema universitario.

La primera reclama al Gobierno nacional la aprobación de un presupuesto 2026 que asegure tanto el funcionamiento de las instituciones como la continuidad de las políticas públicas de educación superior.

La segunda advierte que, en caso de que el Poder Ejecutivo veto la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso, se convocará a una marcha federal en defensa de la universidad pública.

Finalmente, el plenario expresó su preocupación por la situación crítica de las obras sociales universitarias, que atraviesan un complejo panorama económico y de sostenibilidad.

En paralelo al encuentro, más de 3.000 docentes, investigadoras e investigadores, estudiantes, gestores y autoridades de todo el país participaron del 1° Congreso Nacional de Innovación Universitaria, un espacio de debate que abordó los desafíos actuales en enseñanza, investigación, gestión y extensión, con foco en la modernización del sistema universitario.