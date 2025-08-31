Sierras de Córdoba

Pasó la tormenta de Santa Rosa: el clima en el Valle de Punilla

Durante las últimas horas, hubo récord de precipitaciones en distintos puntos de la provincia.
Sociedad
domingo, 31 de agosto de 2025 · 11:17

Un fin de semana pasado por agua se vivió en las sierras de Córdoba en el final del octavo mes del 2025. Tras el paso de la Tormenta de Santa Rosa, este domingo 31 de agosto se registra cielo nublado y una leve mejora de las condiciones climáticas.

Durante las últimas horas, hubo récord de precipitaciones en distintos puntos de la provincia y crecieron los diques.

El pronóstico anticipa que esta jornada cambiará el clima y desde el 1 de septiembre, dará inicio una semana con una mejora progresiva, una baja probabilidad de lluvias y vientos con ráfagas medias del sector sur-sudeste.

tormenta Santa ROsa Valle de Punilla Clima

