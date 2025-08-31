Punilla registró fuertes subas en sus ríos después de las lluvias nocturnas

Punilla en alerta
Punilla registró fuertes subas en sus ríos después de las lluvias nocturnasLas precipitaciones dejaron hasta 26 mm en las sierras y generaron subas en varios cauces de la región
Una importante creciente sorprendió esta madrugada en el valle de Punilla, luego de que intensas lluvias se registraran en las cuencas serranas. El río San Antonio alcanzó los 3 metros en Cuesta Blanca alrededor de las 5, mientras que el río Los Chorrillos marcó 2,04 metros a las 3:34. El río Cosquín también amaneció con un caudal elevado.
De acuerdo a los datos aportados por las estaciones de monitoreo, en Cuesta Blanca se acumularon 16,67 mm de lluvia, en Cuesta Medina 23,4 mm, en Cuesta Berna 22 mm y en Jarillas 26,33 mm, el valor más alto de la jornada. Se informó además que desde las 4 de la madrugada no volvieron a registrarse precipitaciones en la región.
La combinación de agua caída y escurrimiento hacia los cursos principales explica el rápido aumento de los ríos, que en pocas horas incrementaron su caudal y avanzaron hacia zonas bajas. Las autoridades solicitaron a vecinos y turistas extremar precauciones, evitar transitar por vados y mantenerse alejados de las márgenes hasta que los niveles comiencen a descender.