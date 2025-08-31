Tormenta de Santa Rosa: Los lugares de Córdoba donde más llovió

Las lluvias fueron incesantes en la Provincia de Córdoba y se conoció el ranking de los lugares donde más agua cayó. El primer podio fue ocupado por una población donde se registraron más de 460 milímetros en menos de 24 horas.

El fenómeno comenzó en las primeras horas del sábado 30 de agosto y se extendió hasta esta madrugada.

La llegada de la Tormenta de Santa Rosa y la ciclogénesis pusieron fin a la primavera adelantada que se estaba viviendo y dejaron importantes milimetrajes en toda la geografía cordobesa.

Cruz Alta registró 464,4 mm, mientras que cayeron 280 mm. en General Roca, 274 mm. en Camilo Aldao, 265 mm. en Inriville, 260 mm. en Bell Ville, 248 mm. en Monte Buey, 241 mm. en Ballesteros y 224 mm. en Marcos Juárez.

En la localidad de Los Zorros, se registraron 218 mm. mientras que llovieron 217 mm en El Tío, 215 mm en Arroyo Algodón, 212 mm en Los Surgentes, 209 mm en Santa Rosa y 203 mm. en Corral Bajo.

Las lluvias también fueron importantes dentro de la ciudad de Córdoba y hubo sectores donde cayeron casi 100 mm.