Tras la tormenta, también entró una creciente en el río Cosquín

Las lluvias registradas durante las últimas horas originaron una creciente en el río Cosquín, uno de los principales afluentes que tiene el lago San Roque.

Alrededor de las seis de la mañana de este domingo 31 de agosto, la crecida ingresó al cauce y hubo un incremento de casi dos metros. Se activó el protocolo de seguridad en las márgenes del río con participación de personal municipal, los bomberos voluntarios y el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR).

La tormenta de Santa Rosa dejó importantes milimetrajes en toda la cuenca del lago San Roque.