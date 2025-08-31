Varias rutas de Córdoba permanecen cortadas por agua acumulada

La Policía de Córdoba advirtió este domingo sobre cortes totales en diferentes rutas provinciales debido a la acumulación de agua sobre la calzada y a tareas de mantenimiento.

En el caso de las lluvias, la Ruta Provincial 12 está interrumpida entre los kilómetros 228 y 260, en el tramo que une Inriville con Marcos Juárez. También permanece cerrado un sector de la Ruta Provincial 13, entre los kilómetros 37 y 54 (Villa del Rosario–Luque), y la Ruta Provincial 6 desde el kilómetro 249 hasta el 262, a la altura de Los Surgentes.

Por otro lado, se dispuso un corte total en la Ruta Provincial 28, en las cercanías de los túneles de Taninga, específicamente en los parajes Los Potreros y El Cadillo, por obras de mantenimiento.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar circular por las zonas afectadas y consultar el estado de los caminos antes de emprender viaje.