Años de abandono dejaron a Cosquín sin agua

La Municipalidad de Cosquín responsabilizó este martes a las gestiones anteriores por el grave estado de deterioro en la red de agua potable, que obligó a realizar una intervención de emergencia en la cañería central y mantiene aún hoy a varios barrios sin suministro.

Según indicaron desde el Ejecutivo local, la infraestructura hídrica sufrió durante décadas una falta total de mantenimiento e inversión, lo que derivó en una situación crítica que ahora demanda reparaciones urgentes.

“Durante muchos años no se hicieron las obras que había que hacer. No se invirtió, no se planificó y hoy pagamos las consecuencias de ese abandono”, expresaron desde el municipio, que trabaja junto a Aguas Cordobesas para normalizar el servicio.

Los trabajos comenzaron el lunes a las 6 de la mañana con un corte general de agua previsto por 12 horas. Sin embargo, por la complejidad de los daños detectados, el restablecimiento del servicio se demora en varios sectores de la ciudad.

Mientras avanzan las tareas, las autoridades reiteraron el pedido de uso responsable del recurso y recordaron que está habilitada la línea de reclamos al 3541-215601.