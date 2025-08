Internaron repentinamente a Sergio Lapegüe

Buenos Aires. Un inesperado episodio de salud obligó ayer al periodista Sergio Lapegüe a abandonar en vivo su programa Lape Club Social, que se emite por América TV de 10 a 13 horas. La situación generó alarma en el canal y entre sus compañeros, al punto que fue necesaria la intervención de una ambulancia para su traslado y posterior atención médica.

Según trascendió, Lapegüe sufrió una momentánea pérdida de visión en su ojo izquierdo mientras estaba al aire. Aunque el síntoma solo duró algunos minutos, bastó para generar preocupación tanto en el periodista como en su entorno. Con antecedentes recientes de salud, el conductor no dudó en tomar recaudos y dejar el estudio para realizarse los controles pertinentes.

El periodista, de 60 años, también conduce diariamente un programa en FM 100 en Buenos Aires. En abril pasado, había sido internado por una neumonía bilateral, hecho que lo llevó a reflexionar públicamente sobre la importancia de no subestimar los síntomas y acudir al médico. “Cuídense, no se crean todopoderosos como yo creí que era... y ante el menor síntoma consulten a los médicos. Ellos son los que saben”, había expresado entonces.

El episodio ocurrido ayer reactivó esa sensibilidad en el periodista y motivó una rápida reacción de la producción. Su compañero de programa, Mauro Zeta, quedó al frente de la conducción tras la salida de Lapegüe y buscó llevar tranquilidad a la audiencia. “Lape está bien. Mañana va a estar acá. Le mandamos un beso. Tuvo lo que se dice una nana”, comentó durante la transmisión.

No obstante, por protocolo médico, Lapegüe fue sometido a estudios por imágenes y análisis de laboratorio. Los primeros resultados descartaron complicaciones graves, aunque la pérdida repentina de visión es un síntoma que, como señalan los especialistas, siempre requiere atención. Puede estar asociado al estrés, pero también a situaciones más delicadas como un desprendimiento de retina o un episodio vascular.

Por el momento, Lapegüe se encuentra en observación, recuperándose y acompañado por su familia. Desde el entorno del conductor esperan que pronto retome su actividad habitual.