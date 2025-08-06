Quini 6 del miércoles: 86 ganadores se llevaron más de $2,4 millones

El sorteo N° 3293 del Quini 6, realizado este miércoles 6 de agosto, volvió a dejar vacantes los premios mayores, acumulando una cifra histórica que supera los 8.500 millones de pesos para el próximo domingo.

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 00 – 18 – 26 – 29 – 32 – 42, pero no hubo ganadores con seis aciertos. Lo mismo ocurrió en la Segunda Vuelta, que arrojó los números 07 – 22 – 25 – 27 – 38 – 45, y también quedó sin ganador del premio mayor. En la Revancha, que sorteó los números 16 – 24 – 33 – 34 – 40 – 44, el pozo volvió a acumularse, elevando la cifra a más de $1.681 millones en esa categoría.

La única modalidad que repartió importantes sumas fue el Siempre Sale, en la que 86 apostadores acertaron cinco de los seis números sorteados y se llevaron más de 2,4 millones de pesos cada uno. Además, el Pozo Extra, conformado por las 18 bolillas de todas las modalidades, tuvo 1.342 ganadores, quienes cobraron más de $78 mil cada uno.

Con el entusiasmo en aumento, el próximo sorteo se realizará el domingo 10 de agosto a las 21:15, con un pozo estimado de $8.500.000.000, que podría marcar un nuevo récord en premios dentro del juego más popular del país.

Resultados del Quini 6 – Miércoles 6 de agosto de 2025 (Sorteo N.º 3293)

Tradicional

Números ganadores: 00 – 18 – 26 – 29 – 32 – 42

6 aciertos: Vacante (sin ganadores), pozo acumulado: $803.307.859

5 aciertos: 30 ganadores cobraron $787.436,40 cada uno

4 aciertos: 1.286 ganadores cobraron $5.510,83 cada uno

Segunda Vuelta

Números ganadores: 07 – 22 – 25 – 27 – 38 – 45

6 aciertos: Vacante, pozo acumulado: $1.117.664.453

5 aciertos: 20 ganadores cobraron $1.181.154,60 cada uno

4 aciertos: 1.658 ganadores cobraron $4.274,38 cada uno

Revancha

Números ganadores: 16 – 24 – 33 – 34 – 40 – 44

6 aciertos: Vacante, pozo acumulado: $1.681.471.180,80

Siempre Sale

Números ganadores: 04 – 11 – 27 – 32 – 41 – 45

5 aciertos: 86 ganadores cobraron $2.464.796,09 cada uno

(No hubo ganadores con seis aciertos)

Pozo Extra

Bolillas sorteadas (18): 00, 18, 26, 29, 32, 42, 07, 22, 25, 27, 38, 45, 16, 24, 33, 34, 40, 44

1.342 ganadores acertaron seis números y cobraron $78.241,43 cada uno

Próximo sorteo

Domingo 10 de agosto de 2025, a las 21:15 hs

Pozo estimado: $8.500.000.000