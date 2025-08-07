Airbag reversionó Adiós Nonino y logró un homenaje que estremece

La banda Airbag volvió a dar un golpe de originalidad que ya circula con fuerza por las redes. Esta vez, lo hizo versionando Adiós Nonino, la obra cumbre de Astor Piazzolla, en una interpretación que mantiene la intensidad emocional del tango original, pero desde el lenguaje del rock sinfónico.

El trío formado por los hermanos Sardelli —Gastón, Guido y Patricio— eligió homenajear a Piazzolla con una versión instrumental donde la guitarra eléctrica toma el papel del bandoneón. Lejos de forzar un cambio de género, lograron una pieza poderosa, conmovedora y fiel al espíritu de la original.

SI TE GUSTA LA MÚSICA, ESTO ES PARA VOS

Por favor, tómense 2 minutos para escuchar esta versión de Adiós Nonino interpretada por Airbag. Yo sé lo que les digo pic.twitter.com/JuTWrNgNnF — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) August 6, 2025

La elección de Adiós Nonino no es casual. Es una obra escrita por Piazzolla en honor a su padre, tras recibir la noticia de su fallecimiento mientras estaba de gira. La carga emocional del tema es enorme, y en manos de Airbag se convierte en un diálogo entre generaciones: el lamento del bandoneón se vuelve grito eléctrico sin perder el alma.

Esta versión fue grabada en vivo y forma parte del proyecto sinfónico que Airbag viene desarrollando, en el que eligen canciones propias y ajenas para reinterpretarlas desde una orquesta rock.

El resultado: una versión que emociona, que representa a la música argentina en toda su complejidad, y que invita a mirar el tango con nuevos ojos sin dejar de sentirlo con el mismo corazón.

Regreso

Airbag vuelve al estadio Monumental. La banda integrada por los hermanos Sardelli anunció su tercer show en River Plate, programado para el 5 de octubre, con una energía que ya contagia a sus fanáticos.

Después de colmar el estadio con más de 150.000 personas en sus presentaciones anteriores, el grupo de rock argentino se prepara para otro hito en su carrera, consolidando un vínculo cada vez más fuerte con su público.

“¡Volvemos a River! 5 de octubre. Se viene el tercero, wacho!”, escribieron en sus redes sociales, despertando una ola de entusiasmo. El anuncio llega tras el éxito rotundo de sus recitales anteriores, donde no solo desplegaron su potencia musical, sino también una puesta en escena imponente.