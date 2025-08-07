Aprendé RCP y salvá vidas: inscripciones abiertas en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba ofrece a la comunidad una nueva oportunidad para adquirir herramientas esenciales ante situaciones críticas. A través de la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes y la Secretaría de Gobierno, se brindan cursos gratuitos de RCP, primeros auxilios y uso de desfibrilador externo automático, dictados por personal especializado de Defensa Civil.

Los cursos son abiertos a todo público, presenciales y no requieren conocimientos previos. Están orientados a preparar a los vecinos para actuar ante emergencias como paros cardíacos, atragantamientos o accidentes domésticos, e incluyen formación teórica y práctica en RCP, maniobra de Heimlich, uso del DEA y primeros socorros urbanos.

Las clases se dictan todos los martes y jueves de 08:30 a 13:30 en la sede de Defensa Civil, ubicada en avenida Pueyrredón 1154. El cupo máximo es de 50 personas por jornada y se requiere inscripción previa a través del siguiente enlace:

?? Formulario de inscripción

También se realizan ediciones especiales una o dos veces al mes en el Polideportivo General Bustos (Belindo Soaje 616), con fechas ya programadas hasta fin de año:

18 de agosto

8 y 29 de septiembre

13 y 27 de octubre

10 y 24 de noviembre

15 de diciembre

Quienes deseen participar deben inscribirse para cada fecha a través del correo electrónico

?? [email protected]

Además, instituciones u organismos que puedan reunir al menos 20 personas podrán solicitar que el curso se dicte en su sede, escribiendo a:

?? [email protected]

Los menores entre 12 y 15 años podrán asistir acompañados por un adulto responsable. Esta iniciativa forma parte de una política municipal que busca fortalecer el conocimiento comunitario en salud y seguridad.