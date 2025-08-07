Aumentan nuevamente las multas de la Policía Caminera

Cómo ocurre habitualmente tras cada aumento de combustibles, las multas de la policía caminera sufren el mismo incremento.

Asi lo refleja la Resolución 42, en el Boletín Oficial de este jueves.

Los nuevos valores:

Infracciones leves: van desde conducir fumando y similares. Se cobran de 20 a 100 UF. Desde $ 26.720 hasta 133.600 pesos.

Infracciones graves: por caso, no llevar las luces encendidas. Tienen una penalización desde 100 a 200 UF. Entre $ 133.600 hasta 267.200 pesos.

Infracciones muy graves: incluye cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder el límite de velocidad, y se cobra de 200 a 400 UF. Llegarán a los 534.400 pesos.

Infracciones máximas: se trata de sanciones por alcoholemia, la destrucción o eliminación de infraestructura vial, adulteración de documentos y licencias. Se cobran entre 1200 y 2.000 UF. Van desde los $ 1.603.200 hasta los 2.672.000 pesos.