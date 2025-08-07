Córdoba impulsa el ingreso universitario con jornadas para estudiantes secundarios

La Municipalidad de Córdoba continúa desarrollando el programa “Proyectate en la Universidad”, una propuesta destinada a estudiantes del último año del secundario que busca acercarlos al mundo universitario y brindarles herramientas para el inicio de esta nueva etapa.

Hasta el momento, ya participaron más de 600 jóvenes en las jornadas realizadas en los Parques Educativos Sur, Sureste y Norte. La propuesta incluye charlas orientativas sobre ingreso a la universidad pública, actividades vinculadas a cultura digital, inteligencia artificial, encuentros con estudiantes universitarios y recorridos informativos sobre la vida académica.

La próxima jornada tendrá lugar el viernes 8 de agosto, de 10:00 a 12:30, en el Parque Educativo Noroeste. Luego continuará el miércoles 13 en el Parque Educativo Este y el viernes 22 en el Parque Educativo Estación Flores.

Además, los estudiantes podrán participar de visitas guiadas a la Muestra de Carreras de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del “Operativo Ingreso”, un dispositivo de asesoramiento integral para quienes estén por comenzar sus estudios superiores.

El programa apunta a democratizar el acceso a la universidad, reducir barreras de información y motivar a las juventudes a proyectar su futuro académico con acompañamiento institucional.