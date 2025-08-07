Córdoba: Una persona celíaca gasta hasta 50 mil pesos más por sus alimentos

Un relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo de Córdoba reveló que la Canasta Básica Alimentaria Apta para Celíacos se encareció un 1,09% en julio y acumula un incremento del 32,93% en el último año en la ciudad de Córdoba. En julio de 2025, una familia tipo con un integrante celíaco necesitó más de $530 mil para cubrir sus necesidades alimentarias.

Esto revela que una persona con celiaquía requirió $48.955 más que alguien sin esa condición de salud.

La diferencia se explica porque los alimentos sin TACC tienen un costo considerablemente mayor y especialmente, los productos de panificación. Elaborar un kilo de pan apto para celíacos en julio costó $5.179, un 73% más que el promedio del pan francés tradicional y a la hora del desayuno, el valor estimado para una persona con celiaquía fue de $5.372 (más del doble que un desayuno común).

«El costo que deben asumir las familias con integrantes celíacos es mucho mayor, por lo que se hace necesario algún tipo de ayuda económica específica»; aseguró Carlos Galoppo, el Defensor del Pueblo de Córdoba.