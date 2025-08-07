Cosquín late al ritmo de los bombos: ¡se viene el 2° Encuentro de Bombos Legüeros!

La ciudad de Cosquín se prepara para recibir la segunda edición del Encuentro de Bombos Legüeros, un evento que promete llenar de música y tradición a la localidad del valle de Punilla. El 22 y 23 de noviembre, Cosquín será el punto de encuentro para bombistas de todo el país que compartirán su arte y cultura con el público local y visitante.

Este evento, que ya se ha consolidado como uno de los más esperados de la región, ofrecerá una amplia agenda de actividades para todos los gustos. Además de los tradicionales shows de bombistas, el encuentro incluirá talleres de Luthería, donde los participantes podrán aprender sobre la fabricación y mantenimiento de los bombos legüeros, danza folklórica, foros de intercambio sobre la tradición y cultura del bombo, y mucho más.