El invierno no afloja y la nieve hizo su regreso al Cerro Champaquí

Un importante descenso de la temperatura se registró este jueves 7 de agosto en gran parte de las sierras de Córdoba y el invierno reapareció con todo. En la zona del Cerro Champaquí, volvió la nieve y regaló maravillosas postales.

El fenómeno comenzó alrededor de las 15 horas, según informaron desde el Puesto Héctor González.

El invierno no afloja y la nieve volvió al Cerro Champaquí. Este jueves 7 de agosto, las Sierras de Córdoba registraron un importante descenso de temperatura.

Al caer la tarde, la neblina se apoderó del paisaje y el frío se hizo sentir con más fuerza.

El pronóstico arroja jornadas gélidas para los próximos días con mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 0 grados.

Todo indica que el sábado sería el día más fresco con heladas generalizadas en todo el territorio provincial y no se descarta que haya nevadas en algunas zonas serranas (aunque lo cierto es que las probabilidades son bajas).