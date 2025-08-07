Emocionante: Rescataron a tres felinos salvajes en el noroeste de Córdoba

Un yaguarundí rojo y dos gatos monteses fueron rescatados por la Policía Ambiental en una zona rural ubicada cerca de Villa Concepción del Tío, en el noroeste de la Provincia de Córdoba. Se trata de tres felinos salvajes que se encuentran en buen estado de salud y que serán trasladados hacia el Parque de la Biodiversidad.

Se activó el protocolo sanitario, fueron sometidos a una revisación médica, cuarentena y aislamiento.

Los especialistas alertaron que los animales se mostraron habituados a la presencia humana, lo que indicaría contacto previo prolongado con personas y podría afectar su futura reinserción en la vida silvestre.

El equipo técnico trabaja en reducir al mínimo el contacto humano durante su estadía en el centro, con la esperanza de revertir esa habituación y recuperar sus conductas naturales.

Una vez que completen la etapa de recuperación sanitaria, la Secretaría de Ambiente provincial, junto con Policía Ambiental, decidirá el destino de los ejemplares, con la opción de devolverlos a su hábitat natural si se dan las condiciones necesarias.