Epec anunció cortes de luz y afectarán a una localidad de Punilla

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) anunció cortes de luz que afectarán a distintas localidades durante este jueves 7 de agosto. Entre los lugares que sufrirán la restricción, se encuentra la zona de El Durazno en Tanti.

En este sentido, explicaron que las interrupciones se deberán a tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la red.

De 8:30 a 12:30 horas se verá afectado el barrio Prados de Manantiales de la ciudad de Córdoba, mientras que de 14:30 a 16:30 horas, la restricción alcanzará el sector comprendido entre las calles Montevideo, San José de Calasanz, Laprida y Arturo M. Bas.

De 9 a 12 horas habrá un corte en El Durazno (Valle de Punilla) y de 13 a 17 horas, no habrá luz en las localidades de Serrezuela, Piedrita Blanca, El Chacho, Cachiyuyo y Quicho. Cooperativas de Soto, La Higuera, San Carlos Minas, Salsacate y Chancaní. Finalmente, de 10 a14 horas, habrá una restricción en La Rinconada.