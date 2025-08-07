Habrá una venta de locro a beneficio de Nacho, el joven con Síndrome de Alfi

Ignacio Nahuel Jaime, de 25 años de edad, es un joven del Valle de Punilla que se ha convertido en el único caso de Síndrome de Alfi de la Provincia de Córdoba y necesita de la ayuda de todos. Hace un tiempo, fue diagnosticado de queratocono y debe someterse un costoso tratamiento.

Su familia apela a la solidaridad de los vecinos y el próximo domingo 16 de agosto realizará una venta de locro para juntar fondos.

El queratocono es una enfermedad progresiva de la córnea y «Nacho» es tratado en el Hospital Domingo Funes y gracias a la ayuda de su doctor, el médico Ormaechea, podrá realizarse una intervención en una clínica privada. Sin embargo, necesita de unas gotas de riboflavina que tienen un valor de entre 4 y 5 millones de pesos.

Quienes deseen colaborar con el joven y su familia, pueden acercarse a los puntos de venta en Villa Parque Siquiman (calle Los Gorriones 345 y San Martín 1925) y también pueden hacer su reserva al 3541-225512 o 3451-523087. Se pueden hacer donaciones al alias: Nacho. Alfi.9p