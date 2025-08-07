La Comuna de Cuesta Blanca entregó una cuna completa a una futura mamá

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, entregó esta mañana una cuna nueva equipada a una vecina de la localidad que se encuentra en los últimos días de gestación.

La iniciativa se enmarca en un programa de acompañamiento a futuras madres, con el objetivo de garantizar condiciones básicas para la llegada del recién nacido y brindar apoyo directo a las familias que lo necesitan.

La entrega se realizó en el domicilio de la beneficiaria y forma parte de una política comunal que promueve el cuidado de la primera infancia desde una perspectiva de inclusión y contención social.