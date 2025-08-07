La Defensoría pidió a la justicia que la Coopi devuelva los fondos de la capitalización

El equipo de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz participó de una audiencia que se realizó en Tribunales por la demanda colectiva presentada contra la Cooperativa Integral. La acción judicial se inició por el cobro de la capitalización a los vecinos carlospacenses que no son socios de la ex prestataria del servicio de agua y cloacas.

Víctor Curvino estuvo acompañado por los abogados de la institución y reafirmaron el compromiso con los ciudadanos.

En ese sentido, pidiendo una vez más que se reintegren los fondos a todos aquellos que pagaron el polémico rubro.

«Continuamos trabajando para defender los derechos de los vecinos, mantenemos nuestra firme postura de ir hasta las últimas consecuencias para que la Cooperativa Integral restituya todos esos fondos a cada uno de los carlospacenses que fueron perjudicados al no ser socios de dicha institución»; expresó Curvino.

Días atrás, la Defensoría del Pueblo amplió la denuncia contra la Coopi por dos situaciones puntuales. La primera de las presentaciones se enmarca dentro del proceso de reasunción del servicio (previsto para el 30 de abril) y demorado varias semanas por la toma de la planta de tratamientos que hizo el gremio Sipos junto con algunos trabajadores, lo que hizo que el traspaso se postergara hasta el 20 de mayo. En ese contexto y con los antecedentes expresados por los vecinos, se detectó el cobro de montos que corresponderían a ese período de tiempo y se hizo una nueva denuncia penal.

En concreto, la resolución le exige a la ex prestataria que de cumplimiento a la ordenanza N° 7222 dictaminada por el Concejo de Representantes donde establece la forma en que debía facturarse esos veinte días correspondientes a mayo, en que la Coopi además realizó la toma ilegal de de las instalaciones del servicio.

En lo que respecta a la otra denuncia, establece una multa para la prestataria por haber cobrado el ítem capitalización a quienes manifestaron no ser socios de la cooperativa.