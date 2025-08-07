La obra de readecuación del Canal Mayor de Morteros supera el 75% de avance

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, continúa avanzando en la obra de readecuación del Canal Mayor de Morteros, que ya supera el 75% de avance. Con una inversión de $1.408 millones, la intervención es crucial para optimizar el sistema de drenaje en el extremo noreste de la provincia.

Esta obra tiene como objetivo mejorar la capacidad de evacuación de agua en un canal clave que conecta la ciudad de Morteros y alrededores con la Laguna Mar Chiquita. El proyecto incluye trabajos de limpieza integral y desmalezado de los 18 kilómetros del canal, eliminando las obstrucciones que afectan el flujo normal del agua.

Además, se están aumentando la pendiente del fondo en los tramos más planos, lo que permitirá una circulación más eficiente del agua, evitando estancamientos e inundaciones. Para garantizar un mejor desempeño, se están construyendo nuevas secciones transversales con taludes estabilizados y profundidades que alcanzan los 7,20 metros en ciertos tramos.

Otra de las mejoras clave consiste en la construcción de una plataforma, o berma, sobre la margen izquierda del canal, lo que facilitará el acceso y mantenimiento futuro con maquinaria liviana. También se están realizando trabajos para reforzar la conectividad vial, con la construcción de cuatro nuevas alcantarillas de hormigón armado y el reacondicionamiento de las existentes, especialmente en puntos de difícil acceso.

La obra es fundamental para una de las regiones productivas más importantes de Córdoba, que abarca áreas de intensa actividad agrícola y lechera, las cuales sufren inundaciones recurrentes debido a su relieve y tipo de suelos. Esta intervención tendrá un impacto directo en la productividad, la conectividad rural y la calidad de vida de los habitantes de la región.

El avance de la obra permitirá mejorar significativamente el sistema de drenaje en una zona clave para la economía de la provincia, favoreciendo tanto a Córdoba como a las provincias vecinas que se benefician de este proyecto integral.