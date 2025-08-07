Río Cuarto se prepara para el gran regreso del TC Pick Up el 30 y 31 de agosto

El Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto se prepara para recibir el regreso del TC Pick Up el 30 y 31 de agosto de 2025, en lo que será la 7ª fecha del campeonato. Este evento se presenta como una cita imperdible para los fanáticos del automovilismo argentino, con pilotos consagrados y jóvenes promesas que lucharán por la clasificación a la Copa de Oro.

La categoría de camionetas vuelve a este trazado del sur de Córdoba después de varias temporadas, marcando la tercera visita oficial de las TC Pick Up a este autódromo. El regreso es un evento esperado, no solo por la competencia, sino también por la posibilidad de disfrutar de un espectáculo único que tendrá como complemento al Turismo Pista, que regresa al sur cordobés después de un año de ausencia. Este contará con más de 140 participantes y sus tres clases.

Renovación del Autódromo

El Autódromo de Río Cuarto ha sido sometido a una renovación integral gracias a la inversión del Gobierno de la Provincia de Córdoba, mejorando su infraestructura con nuevas obras que incluyen una curva uno con cama de leca, mejoras en la seguridad del trazado y una nueva sala técnica, considerada una de las mejores del país. Además, se renovaron las salas de prensa, reuniones y el sector de boxes.

Estas mejoras consolidan al circuito como uno de los más elegidos por las principales categorías del país, y el trazado de 3.230 metros será el elegido para la fecha, ideal para las maniobras de sobrepaso que caracterizan a las TC Pick Up.

Protagonistas del Campeonato

El campeonato 2025 contará con la presencia de grandes nombres del automovilismo nacional, como Mariano Werner, Agustín Canapino, Juan Pablo Gianini, Gastón Mazzacane, Germán Todino, Mauricio Lambiris y Andrés Jakos. Además, talentos emergentes como Diego Azar, Agustín Martínez, Tobías Martínez e Ignacio Faín prometen ponerle emoción al campeonato.

La relación de las TC Pick Up con el público riocuartense comenzó en 2019, cuando más de 15 mil personas vibraron con el triunfo de Juan Pablo Gianini. Tres años después, en 2022, fue Agustín Martínez quien se coronó campeón, protagonizando un emotivo duelo con su padre, el histórico Gurí Martínez.

Respaldo institucional

Este gran regreso del TC Pick Up cuenta con el respaldo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Agencia Córdoba Deportes, la Agencia Córdoba Turismo, Lotería de Córdoba y Bancor, junto a empresas y sponsors que hacen posible la realización de este evento. El público riocuartense, fiel a la cita, espera con ansias la llegada de las camionetas y el espectáculo que promete ser un éxito rotundo.

El 30 y 31 de agosto, Río Cuarto se vestirá nuevamente de fiesta con el regreso del TC Pick Up, consolidándose como una de las plazas más importantes del automovilismo nacional.