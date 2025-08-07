San Antonio de Arredondo convertirá la marihuana en una industria y un atractivo turístico

La ciudad de San Antonio de Arredondo sancionó una ordenanza que promueve y regula el uso del cannabis y el cáñamo. Se busca fomentar, regular y supervisar las distintas aplicaciones de la planta de cannabis en el ámbito local y esperan convertirlo en un nuevo «atractivo turístico».

La medida fue impulsada por el bloque oficialista que responde al intendente Ariel Moyano, fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante y establece la creación del «Programa Municipal de Promoción y Usos Medicinales, Terapéuticos e Industriales del Cannabis y Cáñamo».

A través de la Ordenanza N° 556/2025, se promueven y regulan los diversos usos del cannabis y el cáñamo, tanto medicinales y terapéuticos como industriales y la autoridad de aplicación será la Dirección de Bienestar, Inspectoría y el Dispensario Municipal.

Además, se proyecta la creación del Consejo Asesor Municipal del Cannabis.

Lo usuarios de la marihuana medicinal se podrán inscribir en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) y se trabajará activamente en la capacitación de profesionales de la salud y fuerzas de seguridad sobre el uso terapéutico del cannabis y la legislación aplicable. Pero lejos de quedarse allí, la normativa también impulsará el desarrollo industrial con el respaldo a proyectos productivos legales sustentables vinculados al cultivo y procesamiento del cannabis y cáñamo.

También se buscará la articulación con centros de salud públicos y privados, profesionales, universidades y asociaciones civiles para garantizar un acceso seguro y controlado a tratamientos con la planta.

Se espera que la iniciativa permita la generación de «trabajo genuino» para las vecinas y vecinos, garantizando el acceso a terapias complementarias y tratamientos de salud, pero además constituyendo un nuevo «atractivo turístico» para la localidad. En ese sentido, desde el gobierno municipal se adelantó la intención de consolidar circuitos y experiencias de turismo vinculados al mundo de la marihuana y las terapias alternativas.