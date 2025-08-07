Un borrego de Córdoba gana el primer puesto en la Exposición Rural de Palermo

El Instituto de Educación Agropecuaria (IPEA) N° 291 de General Cabrera celebró este año su 50º aniversario con un nuevo reconocimiento en la Exposición Rural de Palermo, consolidando su prestigio como referente nacional en producción ovina.

En la edición 2025 de la exposición, la escuela obtuvo el Primer Puesto y el título de Campeón Borrego Dos Dientes con un ejemplar de raza Hampshire Down criado por los estudiantes de la institución. Este mismo animal fue luego seleccionado como Tercer Mejor Macho de la muestra, compitiendo con más de 50 ejemplares de la misma raza a nivel nacional.

"Es una enorme satisfacción, porque estos animales nacieron el año pasado. Los estudiantes se fueron pasando la posta de un curso a otro, y aún en el receso de invierno vinieron a trabajar. Lo que se vive acá es esfuerzo, compromiso y alegría", destacó la directora del IPEA 291, Ingeniera Zootecnista María Elena Gauna.

La comunidad educativa del IPEA 291 presentó un total de nueve animales, obteniendo también segundos puestos en varias categorías. Gauna resaltó el nivel genético alcanzado por la escuela: "Que un jurado internacional, proveniente de Gales, nos premie de esta manera, nos llena de orgullo. Incluso llegaron a pensar que éramos una universidad. Pero no: somos una escuela pública de nivel medio del interior de Córdoba".

La presentación en Palermo estuvo a cargo de los estudiantes de sexto año, bajo la supervisión del profesor Fabián Alles y con la propia presencia de Gauna. Además, la participación contó con el apoyo de la inspectora de la Región 12, Delia Caballini, y el respaldo del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

El premio recibido incluye copas, medallas y el posicionamiento del ejemplar en el remate, donde los animales presentados fueron adquiridos por cabañas de renombre, lo que refleja el alto valor productivo de los ejemplares criados en la escuela. Gauna también destacó que los estudiantes financiaron su viaje desde el año pasado para poder participar en el evento.

El IPEA 291 forma parte de una red de instituciones agropecuarias de la provincia, creada a partir de una iniciativa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Junto con el IPEA 226 “Héroes de Malvinas” de Alcira Gigena y el IPEA 292 “Liliam Priotto” de Adelia María, estas escuelas mantienen un vínculo académico con carreras de Agronomía y Medicina Veterinaria, facilitando así la continuidad educativa de sus egresados.

La participación del IPEA 291 en la Exposición Rural fue parte de una experiencia educativa federal que reunió a más de 500 estudiantes de más de 20 escuelas agropecuarias de toda la provincia. Convocados por la Sociedad Rural Argentina, los estudiantes compartieron saberes, prácticas y aprendizajes en un espacio que visibiliza el potencial de las juventudes rurales.

Además del IPEA 291, otras escuelas cordobesas de localidades como General Cabrera, Bell Ville, La Carlota, Vicuña Mackenna, Monte Buey, y varias más, también participaron, destacándose por su compromiso con la educación agropecuaria y el desarrollo rural.