Un gigante chino de autos eléctricos llegará a Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. El gigante chino de vehículos eléctricos e híbridos, Build Your Dreams (BYD), anunció oficialmente meses atrás su llegada al mercado argentino, marcando un nuevo hito en su ambicioso proceso de expansión global. El ingreso de la firma al país se concretará como importador directo, con una propuesta que combina tecnología propia, innovación de alto nivel y una sólida presencia internacional.

En la provincia de Córdoba, después de Auto City y Familia Parra, la automotriz confirmó al sitio Infonegocios que llegará a Villa Carlos Paz, de la mano del empresario Carlos Delanian, dueño de Salón del Automóvil, un multimarca que vende 0Km y usados.

Delanian afirmó que será concesionario BYD con posibilidad de tomar zonas de la provincia en la ruta a La Rioja, con partes de esa jurisdicción también.

BYD empezaría a entregar unidades a fines de este año o principios de 2026 y se conoce que tendrá tres “caballitos de batalla”: dos autos y una camioneta (eléctricos 100% e híbrido).

La empresa china superó en 2024 a Tesla en la ventas de autos eléctricos y viene ganando terreno en todo el mercado con esas motorizaciones a punto que algunos analistas estiman que en 2025 o 2026 será la marca que más unidades totales venda en el mundo, superando a Toyota y Volkswagen.

El lineal de BYD incluye unos 20 modelos, pero aún no se conoce exactamente cuáles llegarán a la región además del Dolphin Mini (seguramente su hit de ventas), King, Song y Yuan.



Autos más baratos

Si se confirman los rumores, el Dolphin Mini llegará entre los US$ 13.000 y US$ 15.000, lo que significaría un precio de venta en torno a los $ 20.000.000, un valor demoledor para un auto eléctrico de muy buena performance que -además- elimina en el usuario el costo del combustible.

Además de entrar por la gama inferior de precio, BYD también tiene la Shark, una pickup eléctrica de carga rápida que podría generar mucho interés en esa categoría de una tonelada, un segmento muy vendido en Argentina incluso para uso urbano.