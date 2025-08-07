Una plegaria por «Torito», el bebé de Carlos Paz que lucha contra la leucemia

La comunidad de Villa Carlos Paz se encuentra conmovida por la delicada situación de Felipe Guzmán, un bebé de tan solo diez meses que es conocido como «Torito» y enfrenta una dura batalla contra la leucemia. El pequeño fue diagnosticado con esta grave enfermedad luego de una serie de complicaciones en su salud que comenzaron cuando apenas tenía dos meses.

En ese entonces, una infección urinaria derivó en una falla en su médula ósea que desembocó en el diagnóstico de leucemia.

Actualmente, «Torito» se encuentra internado en estado crítico, atravesando el tercer bloque de quimioterapia. Según informaron sus familiares, su cuadro se complicó debido a un virus respiratorio y, presuntamente, también por la presencia de un hongo en los pulmones en un contexto donde su sistema inmunológico está muy debilitado.

«Tenemos a Feli con un cuadro muy delicado de salud... Está con máscara de oxígeno, tiene desbalances en la sangre y recibe transfusiones con frecuencia. Está siendo tratado con múltiples antibióticos y suplementos como magnesio, fósforo y albúmina. No pueden hacerle una tomografía por miedo a que se descompense»; expresó con angustia su mamá, quien también pidió a toda la comunidad una cadena de oración por la recuperación del pequeño.

El pedido se ha viralizado en redes sociales y distintos sectores de la ciudad ya se han sumado con mensajes de apoyo, fe y esperanza para la familia Guzmán. «Torito» lucha por su vida y sus seres queridos apelan a la solidaridad y el acompañamiento espiritual de todos para afrontar este difícil momento.