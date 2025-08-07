Vuelve el frío a las sierras de Córdoba: ¿podría caer nieve?

Tras varios días de temperaturas agradables, el pronóstico anticipa la vuelta del frío a las sierras de Córdoba. Así y todo, los especialistas coinciden en que agosto será un mes con valores térmicos por encima del promedio para la época.

Desde este jueves 7 de agosto y hasta el sábado 9, se registrarán jornadas con cielo nublado y máximas de apenas 15 grados.

Las mínimas podrían ubicarse por debajo de los 0 grados y todo indica que el sábado sería el día más gélido con heladas generalizadas en todo el territorio provincial. En ese sentido, no se descarta que haya nevadas en algunas zonas serranas (aunque lo cierto es que las probabilidades son bajas).

Para los amantes del calor, la buena noticia es que se espera un repunte de las temperaturas a partir del domingo 10 de agosto que podría extenderse hasta mediados de la semana y que arrojará máximas de entre 24 y 27 grados.