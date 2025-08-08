Ana Gaitán representó a Cuesta Blanca en el Foro Regional Agei 2025 en Córdoba

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este viernes por la mañana en la 3° edición del Foro Regional AGEI 2025, que se lleva a cabo del 7 al 9 de agosto en el Hotel de la Cañada, en la ciudad de Córdoba.

El encuentro, de alcance federal, reúne a mujeres referentes de distintos sectores con el objetivo de impulsar la visibilidad y el fortalecimiento de liderazgos femeninos, potenciar las economías regionales e impulsar la innovación con identidad territorial.

Durante tres jornadas, el Foro Regional AGEI WEF Córdoba 2025 propone generar redes, inspirar nuevas agendas y consolidar alianzas público-privadas que transformen realidades desde las regiones. Entre sus ejes centrales se destacan:

Impulsar el rol de las mujeres como protagonistas del desarrollo regional.

Promover alianzas entre sectores públicos, privados y comunitarios.

Visibilizar experiencias transformadoras con impacto territorial.

Activar economías circulares y redes de valor con perspectiva de género.

Inspirar a nuevas generaciones con una mirada federal, inclusiva y dinámica.

Con participantes provenientes de distintos puntos del país, el foro se consolida como un espacio clave para el debate, la colaboración y el diseño de estrategias que impulsen el crecimiento sostenible y equitativo de las comunidades.