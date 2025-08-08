Avanzan las tareas de mantenimiento urbano en Capilla del Monte

El municipio de Capilla del Monte continúa con tareas de mejora en espacios públicos y calles de tierra. Las intervenciones incluyen relleno, nivelado, poda, desmalezado y limpieza en el Balneario Municipal Calabalumba y en varias arterias de la localidad.

Los trabajos se desarrollan en calle Río Colorado, calle Los Alazanes, calle Vicente López y Planes y calle Figueroa Alcorta.

Desde el municipio remarcaron que estas acciones buscan mantener en buen estado la infraestructura urbana y los espacios recreativos, especialmente de cara a la temporada turística.