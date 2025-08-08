Córdoba bajo alerta ambiental por peligro de incendios forestales

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil advirtió que el riesgo de incendios forestales en Córdoba será muy alto desde este viernes y hasta el próximo lunes.

La advertencia responde a los bajos niveles de humedad relativa, lo que incrementa la disponibilidad de combustible fino —hojas secas, ramas pequeñas y hierba— que se encienden con facilidad y se consumen rápidamente.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó que está prohibido encender fuego en todo el territorio provincial, excepto en lugares habilitados, y desaconsejó cualquier actividad que pueda originar un incendio.

La provincia se encuentra bajo estado de alerta ambiental desde el 2 de junio y hasta el 31 de diciembre. El período de mayor riesgo comienza con el fin del otoño y el inicio del invierno, cuando las heladas secan la vegetación, transformándola en material altamente inflamable, especialmente en valles y zonas serranas.

Ante cualquier foco, se recomienda dar aviso inmediato a los números de emergencia: 911 (Policía de Córdoba), 0800-38346 (FUEGO) o 100 (Bomberos Voluntarios).