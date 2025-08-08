Córdoba refuerza su liderazgo en agricultura sostenible

El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba concluyó su participación en el Congreso Nacional Aapresid 2025, reafirmando su compromiso con una agroindustria sostenible, innovadora y articulada entre los sectores público y privado.

Durante los tres días del evento, que se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo, la provincia presentó programas y estrategias que se han convertido en referentes a nivel nacional: Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), acciones para el impulso de la apicultura y la polinización en soja, infraestructura rural, conservación de suelos y sustentabilidad.

Lucas Andreoni, director de Producción Agrícola, disertó sobre “El cultivo como creador de suelos y ambientes”, destacando el rol de los cultivos en la regeneración de tierras y en la creación de entornos productivos más sostenibles. Además, técnicos de la Dirección de Infraestructura Agropecuaria mantuvieron reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar en proyectos estratégicos para la provincia.

Santiago Dellarossa, director de Fortalecimiento Productivo Regional, resaltó que el Congreso Aapresid es “un espacio clave para repensar la agricultura del futuro, con innovación, sostenibilidad y conocimiento como pilares del desarrollo agropecuario”.

La edición 2025 del congreso reunió a más de 12.500 asistentes, 160 paneles, 450 disertantes y más de 150 expositores. Córdoba se consolidó así como líder regional y nacional en producción agroindustrial responsable y orientada al futuro.