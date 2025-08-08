anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este viernes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 8 de agosto. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizado en 0, recibirán su pago correspondiente.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- Las personas con documentos terminados en 0 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Junio - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 14 de julio.
- Junio - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 14 de julio.
Pensiones No Contributivas
- Los beneficiarios con DNI finalizado en 0 y 1 ya tienen disponible el monto asignado.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Desde el 8 de agosto hasta el 10 de septiembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
Prestación por Desempleo Plan 2
- El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de julio, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 11 de agosto.