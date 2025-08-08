Desesperada búsqueda de Rayita, una gata de apoyo emocional en Carlos Paz

Vecinos de Villa Carlos Paz se unieron en la búsqueda de Rayita, una gata de ocho años que se perdió el pasado 12 de julio y que cumple un rol fundamental en la vida de una adolescente de 14 años con una condición neurológica.

Rayita acompaña a la joven desde que tenía seis años y se convirtió, de forma natural, en un sostén emocional y compañera inseparable. “Es su peluche, su compañía en todo momento”, contó un allegado a la familia.

La gata es pequeña de tamaño, tiene rayas grises, negras y marrones que se oscurecen en el lomo, ojos que parecen delineados y un collar violeta. Es muy dócil y no conoce la zona.

Se extravió en la manzana comprendida por las calles San Martín, Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. La familia pide a los vecinos que, en caso de verla, la retengan y se comuniquen a los números 3541 575474 o 3541 220072. Se ofrece recompensa.