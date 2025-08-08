TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO

EDICTO. En cumplimiento de lo establecido en el Art. 2 de la Ley N°11.687, se hace saber que la Sra. María del Carmen Luciano, DNI.: 17.590.950, con domicilio en calle Avenida Libertad N°99 de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba (C.P.: 5152), VENDE Y TRANSFIERE el fondo de comercio identificado como "FARMACIA LUCIANO", ubicado en Avenida Libertad N°143 (ex 99) de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, establecimiento del rubro farmacéutico, con la denominación comercial, clientela, emblema, logos, isotipos, stock de mercadería, maquinarias y todos y cada uno de los muebles, útiles y enseres que se encuentran en el complejo, a favor del Sr. Mateo Mocibob, DNI.: 37.476.400. Pasivos a cargo de la vendedora, libre de personal. Actúa como escribano/a certificante el escribano Recalde Gastón, titular del registro N°624 con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, domicilio profesional en calle José Hernández N°110, edificio Paseo Quattro, torre 6 local 5, donde se podrán efectuar las oposiciones y reclamos de ley correspondientes.

Publicado el 23,24,25,26 y 27 de junio 2025.