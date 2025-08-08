Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO

LA SRA. JUEZA DEL JUZGADO DE 1° INST. CIV. COM.CONC. FLIA DE 2° NOM. SECRET. 3 DE VILLA CARLOS PAZ, DRA. VIVIANA RODRIGUEZ, en autos caratulados GRANADOS, FRANCISCO USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE. SAC 1685377, se ha resuelto citar y emplazar: (..) a los demandados sucesores de Fernanda Amalia García de Aramburu para que en el término de veinte (20) días (art. 165 CPCC) comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos citatorios conforme lo dispuesto seguidamente. (..) Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, (especialmente los herederos de la titular registral; Fernanda Amalia García de Aramburu), publíquense edictos en el Boletín oficial y en un diario a elección de la parte actora debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta días, a fin de que comparezcan en autos en el término de veinte días a contar desde la última publicación (arts. 165 y 783 ter del C.P.C.C.). Asimismo, atento el último domicilio de la titular registral fallecida, publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial correspondiente a dicho domicilio - BROWN 766, MORÓN, BUENOS AIRES, conforme respuesta del Juzgado electoral federal adjunto con fecha 23/10/2024. El inmueble objeto de la presente usucapión se lo describe como inmueble ubicado en Departamento PUNILLA, Pedanía SAN ROQUE, Municipio VILLA CARLOS PAZ, calle y número E. HEINE S/N°, (con una Superficie Total de 1210.70), identificado como LOTE 12 de la MANZANA 12 según plano de mensura, y que afecta en forma total el inmueble inscripto registralmente en la Matricula 869.790 (LOTE 7 manzana 12). Nomenclatura Catastral Nº 23. 04. 55. 37. 02. 051. 010. N° de cuenta DGR 23-04- 1671280-3. Ubicación calle ENRIQUE HEINE s/nº. Villa Carlos Paz Provincia de Córdoba.

Texto Firmado digitalmente por:

VILLAR Julieta Patricia

PROSECRETARIO/A LETRADO

Fecha: 2025.07.01

RODRIGUEZ Viviana

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.07.02

EDICTO

El Sr. Juez MACHADO Carlos Fernando a cargo del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.4 de COSQUIN en los autos caratulados “CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A C/ ZANON, JOSÉ MARÍA Y OTROS – EXPROPIACION EXPTE 10805159” ha ordenado lo siguiente: COSQUIN, 02/07/2025.— …Cítese y emplácese a los herederos de los demandados Sres. Zanon José María y Hermelinda Zanon de Bustos para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 del C.P.C.). Publíquense edictos en el Boletín oficial de la Provincia y en un diario del lugar de asiento del Juzgado por el término de 5 días (art. 152 y 165 del C.P.C. y art. 22 de la ley 6394)… Firmado MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA/ JUAREZ Mariano SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-



EDICTO

El Sr. Juez de 1ra Inst. 1ra Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín Dr. Machado Carlos Fernando Sec. No 2, en los autos caratulados “BUFI, RUBEN FERNANDO – USUCAPION – EXPTE. N° 762596” ha dictado la siguiente resolución: “Cosquin, 05/09/2024... Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble que se detalla conforme matrícula 1904300 (antecedente dominial N° 54298 Año 1977), Número de Cuenta 23-02-0339186-8, nomenclatura catastral 23-02-53-15—03-092- 013, designado como: “fracción de terreno ubicada en el Pueblo Villa Alejandro Giardino, de la Estacion Thea, en Pedania San Antonio, Depto Punilla que se designa como lote 9 Fraccion 5 del plano de la citada Villa Alejandro Giardino, designado como lote 13 de la manzana 5, con una SUP. TOTAL, de: 337,40 m2. que se tramitará como juicio ordinario. Cítese y emplácese al Sr. Ángel Antonio Malletti y/o sus herederos, para que en el término de tres días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial, Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local y en un diario de tiraje de Córdoba Capital. Notifíquese. Cítese a los fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos a los colindantes Sres. Abraham Jorge Haddad, Carlos Hugo Haddad, Francisco Federico Jesus Alem, Blanca Teresa Fabro de Alem, Sociedad de Socorros Mutuos, Gerardo Haag y Teresa Alicia Calvo de Haag ; a la Provincia de Córdoba; y a la Municipalidad de Villa Giardino para que comparezcan en el mismo plazo, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese...”. Fdo: MACHADO Carlos Fernando, JUEZ; GONZALEZ CONTERI Maria Pia, PROSECRETARIA. Para mayores datos ver aviso Boletín Oficial Electronico No 578817 06/02/2025 Vto. 03/04/2025. Expediente SAC 762596

Texto Firmado digitalmente por:

GONZALEZ CONTERI Maria Pia

PROSECRETARIO/A LETRADO

Fecha: 2025.05.28

EDICTO

El Sr. Juez Subrogante del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Córdoba, Dr. Alejandro SÁNCHEZ FREYTES, sito en calle Concepción Arenal N° 690, 4to. Piso, ordena se proceda a la publicación de edictos, por dos días a los fines de comunicar, en cumplimiento de lo previsto en el Art. 11 de la Ley 346 (sustituido por Ley 24.533) que con fecha 14/10/2024, ROJAS TRUJILLO, PEDRO JOSE GREGORIO, de 58 años de edad. Nacido el 17 de marzo de 1967 en la ciudad de El Tigre, Estado Anzoategui, Venezuela, hijo de Isabel Trujillo y de Pedro César Rojas, ambos de Venezolana, de estado civil casado, de ocupación Chofer, ha solicitado Carta de Ciudadanía por Naturalización, expte. N° FCB 14534/2024 del Registro de la Secretaria Civil del Tribunal a cargo de le Dra. Maria Alejandra Herrera. Por ello, cualquier persona , tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara pudiera obstar dicha concesión, deberá hacerlo saber por intermedio del Ministerio Público. Córdoba, mayo de 2025.

