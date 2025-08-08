El Cóndor se convirtió en el lugar más frío de las sierras de Córdoba

¿Cuánto marcó el termómetro?
El Cóndor se convirtió en el lugar más frío de las sierras de CórdobaIngresó un frente polar que hizo descender las temperaturas en toda la provincia.
El frío volvió con todo a las sierras de Córdoba, un amanecer helado se vivió este viernes 8 de agosto y en varias localidades se registraron temperaturas bajo cero. Hubo importantes heladas en el Valle de Punilla y en la tarde de ayer, también cayeron nevadas en sectores como el Cerro Champaquí y las Altas Cumbres.
El récord de la jornada lo tuvo el parador El Cóndor, donde la mínima descendió hasta -8.3°.
Un frente del sur ingresó a la geografía provincial y todo hace presumir que se mantendrá durante gran parte del fin de semana.
El ranking de lugares más fríos, sumó también a La Cruz (-8.3°) y Los Reartes (-8.3°), Villa Huidobro (-8°), Sampacho (-7.3°), Huinca Renancó (-7.2°), La Cautiva (-7.1°), San Agustín (-6.9°), Villa Valeria (-6.6°) y Pegasano (-6.5°).
Por su parte, la ciudad de Córdoba la mínima se registró en la zona del campus de la Universidad Católica y llegó a -3°. En el sur de Punilla, en la localidad de San Antonio de Arredondo se alcanzó una mínima de-6.2° (Santos Lugares) y el termómetro marcó -4.2° en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz. Finalmente, se registraron -2.5° en Playas de Oro.