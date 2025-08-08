El Cóndor se convirtió en el lugar más frío de las sierras de Córdoba

El frío volvió con todo a las sierras de Córdoba, un amanecer helado se vivió este viernes 8 de agosto y en varias localidades se registraron temperaturas bajo cero. Hubo importantes heladas en el Valle de Punilla y en la tarde de ayer, también cayeron nevadas en sectores como el Cerro Champaquí y las Altas Cumbres.

El récord de la jornada lo tuvo el parador El Cóndor, donde la mínima descendió hasta -8.3°.

Un frente del sur ingresó a la geografía provincial y todo hace presumir que se mantendrá durante gran parte del fin de semana.

El ranking de lugares más fríos, sumó también a La Cruz (-8.3°) y Los Reartes (-8.3°), Villa Huidobro (-8°), Sampacho (-7.3°), Huinca Renancó (-7.2°), La Cautiva (-7.1°), San Agustín (-6.9°), Villa Valeria (-6.6°) y Pegasano (-6.5°).

Por su parte, la ciudad de Córdoba la mínima se registró en la zona del campus de la Universidad Católica y llegó a -3°. En el sur de Punilla, en la localidad de San Antonio de Arredondo se alcanzó una mínima de-6.2° (Santos Lugares) y el termómetro marcó -4.2° en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz. Finalmente, se registraron -2.5° en Playas de Oro.