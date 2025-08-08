Examen de Residencias: ningún médico revalidó su puntaje y crece el escándalo por fraude

La crisis en torno al Examen Único de Residencias Médicas 2025 sumó este jueves un capítulo que expone con crudeza la magnitud de la polémica. Los resultados de la segunda instancia obligatoria para 117 profesionales de la salud —citados tras las denuncias por presunto fraude— dejaron un dato contundente: ni uno solo logró igualar o superar el puntaje obtenido en la evaluación original del 1° de julio.

La comparación de ambos exámenes encendió las alarmas. Según trascendió, hubo casos extremos de médicos que en la primera prueba habían alcanzado marcas sobresalientes de 94 o 95 puntos, pero que en la repetición no superaron los 40. La brecha de rendimiento, tan pronunciada, refuerza las sospechas sobre lo ocurrido en la instancia inicial y reaviva los interrogantes sobre la transparencia y la seguridad del proceso que define el acceso a las residencias médicas en hospitales públicos y privados de todo el país.

Este nuevo examen se desarrolló en medio de un fuerte operativo, como desenlace de semanas de tensión y bajo la sombra de una denuncia penal presentada por el Ministerio de Salud contra los presuntos responsables del fraude. Los convocados comenzaron a llegar temprano al Palacio Libertad, histórico edificio que fue sede central del Correo Argentino y que hoy integra el Centro Cultural Kirchner. Entre los presentes estuvo incluso el médico ecuatoriano acusado de utilizar lentes inteligentes durante la primera evaluación, un caso que se convirtió en emblema del escándalo.

De los 141 profesionales obligados a revalidar su examen, 117 (83%) se presentaron, mientras que los 24 restantes quedaron automáticamente fuera del proceso por inasistencia. Cabe recordar que, de los 268 médicos inicialmente sospechados, 127 fueron eximidos de esta segunda instancia luego de un “tamizaje” interno que convalidó sus calificaciones originales.

La nueva prueba comenzó pasadas las 9 y se extendió hasta cerca de las 13.30. Afuera, sobre las escalinatas, se respiraba desánimo generalizado. Entre los presentes, la mayoría eran médicos extranjeros —solo ocho egresaron de universidades argentinas— y coincidieron en calificar la evaluación como “inesperadamente difícil”, un comentario repetido en distintos testimonios recogidos por la prensa.

Fuentes cercanas al operativo indicaron que la complejidad del cuestionario y la amplitud de los contenidos fueron factores determinantes para que ninguno de los participantes pudiera repetir su rendimiento inicial. Mientras tanto, el Ministerio de Salud ratificó que continuará adelante con la investigación judicial y administrativa para determinar responsabilidades y garantizar que los futuros procesos de selección sean transparentes y libres de irregularidades.