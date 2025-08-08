Formación táctica en Punilla: agentes urbanos entrenan con armas no letales

En la Escuela de Suboficiales de Policía – Anexo Valle Hermoso, once integrantes de la Guardia Local de Prevención y Convivencia de La Falda completaron el curso de armas menos letales Byrna SD, dictado por la Policía de Córdoba. El entrenamiento se desarrolló en varias jornadas desde el 4 de agosto.

La capacitación, enmarcada en el programa de entrenamiento permanente, estuvo a cargo del comisario Maximiliano Peccile (División Escuela de Tiro), el cabo 1° Juan Lobato, el oficial inspector Ezequiel Palacios y el cabo Ezequiel Kaper (Dirección de Entrenamiento Policial Permanente).

También colaboraron el sargento ayudante Rubén Zalazar y el sargento 1° Daniel Tobares, con el acompañamiento de la subcomisario Noelia Benavidez, regente de estudios del anexo.

En la jornada de cierre estuvieron presentes el intendente Javier Dieminger y el secretario de Gobierno Gonzalo Murúa, quienes destacaron la importancia de seguir invirtiendo en la formación y el equipamiento de los agentes para mejorar la seguridad local.