Fuerte helada en Carlos Paz: todas las mínimas bajo cero

El amanecer del 8 de agosto sorprendió a Villa Carlos Paz y localidades vecinas con una helada generalizada. De acuerdo a los datos del proyecto MATTEO, todas las mediciones arrojaron temperaturas bajo cero.

El valor más extremo se registró en San Antonio de Arredondo, en el paraje Santos Lugares (APRHi), con -6,2°C bajo cero, seguido por el Hotel Diferencial Dante Delich con -4,6°C. En Villa Carlos Paz, barrio La Quinta marcó -4,2°C, barrio Playas de Oro -2,5°C, barrio Centro -0,6°C, barrio Sarmiento -0,4°C, barrio Sol y Lago -0,5°C y barrio La Cuesta -0,6°C.

El cielo despejado durante la noche favoreció el fuerte descenso térmico, dejando escarcha en calles, autos y jardines. La postal invernal fue común en toda la región, confirmando una de las mañanas más frías de la temporada.

Pronóstico

Según el Servicio Meteorológico Nacional, tras el frío intenso las temperaturas comenzarán a recuperarse de forma gradual. Este viernes, la mínima fue de -1°C y la máxima prevista es de 14°C, con cielo despejado durante toda la jornada.

Para el sábado se espera una mínima de 2°C y máxima de 16°C. El domingo, las marcas irán de 3°C a 20°C y el lunes subirán a un rango de 5°C a 22°C. El martes llegará el valor más alto de la semana, con 8°C de mínima y 24°C de máxima.

A partir del miércoles ingresará aire más frío, con temperaturas de 5°C a 16°C, mientras que el jueves el descenso será mayor: mínima de 6°C y máxima de 12°C.