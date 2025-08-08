Del 12 al 14 de agosto en Hotel El Castillo
Jóvenes de toda Córdoba competirán en matemática en Valle Hermoso
La localidad de Valle Hermoso recibirá, del 12 al 14 de agosto, la instancia provincial de la Olimpíada Matemática Ñandú. El evento se llevará a cabo en el Hotel El Castillo y reunirá a estudiantes, docentes y familias de distintas localidades cordobesas.
Organizada por la OMA (Olimpíadas Matemáticas Argentinas), la competencia está destinada a alumnos de nivel primario y busca despertar el interés por la matemática, además de potenciar las habilidades para resolver problemas.
Durante tres jornadas, los finalistas de la ronda zonal participarán de desafíos y actividades en un entorno formativo y colaborativo. Además del aspecto competitivo, el encuentro fomentará la camaradería y el intercambio entre los participantes.