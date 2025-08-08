Milei anunció medidas para reforzar el “déficit cero” y defendió sus vetos

En un mensaje transmitido en cadena nacional la noche del jueves 8 de agosto, el presidente Javier Milei expuso las razones detrás de los recientes vetos a proyectos de ley que incluían aumentos en jubilaciones, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

Milei afirmó que dichas iniciativas implicaban un fuerte impacto en las cuentas públicas y ponían en riesgo el objetivo central de su plan económico: mantener el déficit fiscal en cero. Sostuvo que su gobierno no permitirá medidas que, a su criterio, generen desorden financiero o presionen sobre la emisión monetaria.

El mandatario señaló que la disciplina fiscal es “la única garantía de estabilidad” y aseguró que blindar el equilibrio presupuestario es esencial para evitar crisis económicas como las vividas en el pasado. Además, advirtió que no se retrocederá en la política de recorte del gasto y que cualquier norma que contradiga esta meta será rechazada.

El discurso, pronunciado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, también buscó transmitir un mensaje político: ratificar que el Poder Ejecutivo mantendrá una línea firme frente a lo que Milei calificó como “decisiones irresponsables” por parte del Congreso.

Según el Presidente, el camino elegido es “difícil pero necesario” y, de sostenerse, permitirá sentar las bases para una recuperación económica duradera y una reducción de la inflación.