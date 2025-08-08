Regreso con historia: la promoción 1978 de Prefectura eligió Carlos Paz

Entre el este jueves 7 y viernes 8 llegaron al hotel El Condado de Villa Carlos Paz la promoción de la Prefectura Naval Argentina que ingresó el 1 de agosto de 1978, para celebrar un año más junto a familiares, amigos y vecinos que se quieran acercar a compartir una charla con ellos.

Se trata de la promoción XVI que todos los años se reúne en diferentes ciudades del país para celebrar su ingreso a la Prefectura Naval hace 47 años.

Jose Alfredo Da Silva, suboficial mayor retirado, quien vive en Villa San Nicolás, le tocó ser el anfitrión este año y contó: "Todos los años festejamos nuestro aniversario de ingreso. Hacemos una reunión de camaradería; en nuestra promoción tenemos excombatientes de Malvinas y gente que ha tenido participación especial en algún lugar.

Somos casi 60 personas que venimos con nuestras familias durante el viernes, sábado y domingo. Es un reencuentro que hacemos; tenemos algunos que vienen por primera vez, que los vamos a ver después de 45 años, que fue cuando salimos de la escuela, recibidos de cabo segundo. Algunos nos vemos todos los años, otros no".

Y agregó: "La prefectura nos ha dejado mucha enseñanza, formación; cuando ingresamos teníamos entre 16 y 18 años. Nos formaron y capacitaron. Nuestra promoción es una de las mejores vistas dentro de la alta prefectura por esto de reuniros constantemente. Tenemos héroes en combate; estando en el primer año, fuimos al conflicto del Canal de Beagle, en caso de que se llegara al conflicto bélico con el país hermano de Chile. Nos recibimos con el escalafón de navegación y comunicación tres meses antes de lo que se vivía. La prefectura participó de varias campañas antárticas. Yo mismo fui a más de 10 campañas antárticas; he tenido la posibilidad de conocer casi todas las bases antárticas. Me retiré con 42 años de servicio".

Por úlltimo afirmó: "Tenemos varias actividades: el viernes algunos salen a pasear, al Cucú, al parque Estancia La Quinta y a recorrer algunos lugares. El próximo año lo organizamos en Corrientes, el 2027 en Chaco y cuando cumplamos los 50 años de ingreso va a ser en la escuela de Zárate donde ingresamos en 1978. Hace poco tuvimos una reunión con la Prefectura Naval, para ver de hacer un libro y quede un registro de lo que fue nuestra promoción".