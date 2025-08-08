Su hijo tiene una afección visual y necesita un costoso estudio

Villa Carlos Paz
Su hijo tiene una afección visual y necesita un costoso estudioFrancisco Ferri, de barrio Colinas, necesita un estudio molecular de $500.000 para tratar una afección congénita que le impide ver de noche, y su familia inició una colecta para reunir los fondos.
Francisco Ferri vive en barrio Colinas de Villa Carlos Paz junto a su madre y padece una afección visual que requiere un estudio médico de alto costo, imposible de afrontar con los recursos familiares.
Se trata de un estudio molecular fundamental para que pueda continuar con su tratamiento y mejorar su calidad de vida. La patología congénita que padece le impide ver durante la noche, incluso utilizando anteojos. Una fundación de Córdoba podría brindarle herramientas de ayuda, pero antes es indispensable contar con los resultados de este examen.
El estudio fue prescripto en la Clínica del Sol de Córdoba capital, pero no tiene cobertura por su obra social y su valor asciende a $500.000. En el centro vecinal de barrio Colinas se inició una colecta para colaborar con Francisco.
Quienes deseen ayudar pueden hacerlo mediante transferencia al alias ABRITODELPINO.NX.ARS (titular: Albana Solange Brito Del Pino).