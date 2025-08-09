Elecciones en Buenos Aires: qué se elije y cómo se dividen las secciones electorales

La provincia de Buenos Aires concurrirá a las urnas el próximo 7 de septiembre para elegir cargos provinciales y municipales, de acuerdo a las 8 secciones electorales, con el formato de boleta partidaria tradicional.

Los bonaerenses que se encuentran empadronados deberán elegir a sus representantes en el Poder Legislativo para cubrir los cargos de 23 senadores titulares y 15 suplentes; 46 diputados titulares y 28 suplentes, además de concejales y consejeros en los distintos municipios.

Para votar se necesita ser mayor de 16 años al momento de los comicios, llevar el último DNI y figurar en el padrón electoral.

Las elecciones son obligatorias para quienes tengan entre 18 y 70 años de edad, para el resto es optativo.

La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales, compuesta por un conjunto de municipios específicos.

Esta organización responde a un criterio de representación territorial: cada sección elige a sus propios diputados y senadores provinciales.

Cada sección tiene una cantidad de bancas determinada tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado, por lo que el diseño del sistema electoral no permite que una persona vote por legisladores de otra sección distinta de aquella donde reside.

Así se busca garantizar que la representación legislativa refleje la distribución geográfica y demográfica de la provincia, y que cada elector influya en la composición legislativa de su propio territorio.

La primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 24 municipios, con 4.600.000 electores, y allí se eligen 8 senadores.

Se trata de Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.?

La segunda sección electoral está conformada por 15 municipios, en los que se votarán 11 diputados, con más de 600.000 votantes.

Son parte de la segunda: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

La tercera sección electoral está integrada por 19 partidos y concentra alrededor de 5.000.0000 electores. Elige a 18 diputados.

Están dentro de esta sección los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

La cuarta sección electoral se compone de 19 municipios, con más de 520.000 electores, que eligen a siete senadores.

Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen son parte de la cuarta.

La quinta sección tiene 27 partidos, con más de 1.200.000 electores, y elige a cinco senadores.

En ella están Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

En la sexta sección electoral se agrupan 27 municipios provinciales, cuenta con más de 600.000 electores y se eligen once diputados.

Son parte de la sexta: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist , Tres Arroyos, Tres Lomas, y Villarino.

La séptima sección está conformada por ocho municipios, con casi 300.000 electores, con tres senadores.

Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo integran la séptima.

La octava sección está conformada por un solo municipio, La Plata, y concentra a casi 600.000 electores, que eligen a seis diputados.