Mañana el transporte será gratuito para que los chicos celebren su día

Villa Carlos Paz celebrará el Día del Niño este domingo 10 de agosto con una gran propuesta recreativa para disfrutar en familia. Para que todos puedan participar, el municipio dispuso que durante toda la jornada el transporte público urbano sea gratuito para los pequeños que asistan acompañados por un adulto al evento central.

La celebración tendrá lugar desde las 14:00 en el Parque de Asistencia del Rally. Allí se desarrollará una tarde repleta de juegos, música en vivo, premios, golosinas y sorpresas para los más pequeños, con entrada libre y gratuita.

La medida del transporte gratuito busca facilitar el acceso de los niños de todos los barrios de la ciudad, asegurando que ninguna familia se quede afuera por motivos de traslado.

Carlos Paz se prepara para vivir una jornada inolvidable que combina diversión, inclusión y comunidad, en una de las fechas más esperadas del año para la infancia.