Otra mañana gélida en Carlos Paz con temperaturas bajo cero

Villa Carlos Paz y localidades vecinas vivieron este sábado 9 de agosto de 2025 otra jornada de intenso frío, con mínimas que volvieron a ubicarse bajo cero en gran parte del área urbana y rural.

Las mediciones del proyecto MATTEO reflejaron un marcado contraste térmico entre zonas bajas y elevadas, en una mañana de cielo despejado que favoreció la pérdida de calor nocturna.

La temperatura más baja se registró en San Antonio de Arredondo, sector Santos Lugares (APRHi), con -5,1°C, mientras que en el Hotel Diferencial Dante Delich la mínima fue de -3,7°C.

En barrio La Quinta, en el Instituto Bilingüe Dante Alighieri, el termómetro descendió hasta -3,3°C y en barrio Playas de Oro se alcanzaron -2,1°C.

En pleno centro de Carlos Paz (Escuela Carlos Paz) se midieron -0,1°C, y en barrio Sarmiento, en General Paz esquina Roque Sáenz Peña, 0,4°C.

En barrio La Cuesta, donde funciona la estación oficial de EPEC, la mínima fue de 0,2°C, mientras que en barrio Sol y Lago, junto al Club Bolívar, no se dispuso de registro.

Los datos confirman que el invierno sigue firme en el valle, con amaneceres gélidos y persistencia de marcas negativas en puntos claves de la región.