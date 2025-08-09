Qué nota sacó el médico ecuatoriano que se copió en el Examen de Residencias

Alejandro David Castillo, médico ecuatoriano que fue descubierto haciendo trampa en el Examen Único de Residencias Médicas el 1° de julio de 2025, obtuvo en esa primera instancia un puntaje sospechosamente alto de 96 puntos, gracias a unos lentes con cámara que transmitían las preguntas para recibir respuestas externas.

Tras la denuncia y detección del fraude, el Ministerio de Salud ordenó una segunda instancia de examen para 117 profesionales extranjeros acusados por fraude, entre ellos Castillo.

En esta segunda prueba obligatoria, Alejandro Castillo obtuvo un puntaje de 63 puntos, mucho más bajo que el inicial y considerado un resultado "por mérito propio", sin ayudas externas.

Además, 24 de los 141 candidatos acusados no se presentaron a la segunda evaluación.

Por el momento, Castillo está penalmente denunciado, pero no puede ser apartado del proceso sin una orden judicial. El secretario de Gestión Sanitaria aclaró que hasta que la justicia se expida, Castillo permanece inocente.